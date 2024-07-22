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    В Норвегии во время матча болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами

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    В Норвегии во время матча болельщики закидали футбольное поле рыбными котлетами. Игру пришлось отменить. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости.

    Инцидент произошел на матче 15-го тура чемпионата Норвегии по футболу между командами «Русенборг» и «Лиллестрём». Пришедшие зрители буквально с первой минуты после начала стали забрасывать футбольное поле котлетами. Делали они это в знак протеста против работы системы видеоассистента рефери.

    После первых «забросов» игру прервали на пять минут, отправив футболистов в раздевалку.

    «После возобновления встречи болельщики начали бросать теннисные мячи и использовать пиротехнику, вынудив судей во второй раз увести команды с поля», — уточнили в информагентстве.

    На 30-й минуте игра была окончательно остановлена. Сначала матч планировали продолжить без зрителей, но позже Норвежская футбольная ассоциация вместе с полицией полностью отменили игру. Пока непонятно, будет ли она когда-то завершена.

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    Комментарии 8

    DEMOMON22 Июл 2024 в 16:00
    Дикари.
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