Тело петербуржца нашли в акватории севастопольского пляжа «Омега»

Пожилой житель Петербурга скончался на отдыхе в Крыму. Тело мужчины обнаружили в акватории одного из самых популярных севастопольских пляжей «Омега». Об этом 22 июля сообщает региональное управление МЧС.



«В субботу в акватории пляжа «Омега» в воде обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. На берегу были найдены вещи погибшего и документы: он оказался жителем Санкт-Петербурга 1953 года рождения», — говорится в сообщении.



В МЧС напомнили о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. Также спасатели рекомендуют не посещать пляж в одиночестве и не прыгать в воду с причалов и камней.

