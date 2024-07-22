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    Тело петербуржца нашли в акватории севастопольского пляжа «Омега»

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    Пожилой житель Петербурга скончался на отдыхе в Крыму. Тело мужчины обнаружили в акватории одного из самых популярных севастопольских пляжей «Омега». Об этом 22 июля сообщает региональное управление МЧС.

    «В субботу в акватории пляжа «Омега» в воде обнаружили мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали его смерть. На берегу были найдены вещи погибшего и документы: он оказался жителем Санкт-Петербурга 1953 года рождения», — говорится в сообщении.

    В МЧС напомнили о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. Также спасатели рекомендуют не посещать пляж в одиночестве и не прыгать в воду с причалов и камней.

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