    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    761мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.02eur96.04

    «Дорога лошадиного зада». Так по просьбе жителей назвали проселочную дорогу в Финляндии

    1212
    5 комментариев

    В Финляндии переименовали две проселочные дороги, исходя из желания жителей и местной истории. Для нашего уха может звучать как анекдот.

    В муниципалитетах Виролахти и Миехиккяля, граничащих с Россией, переименовали две сельские дороги по просьбе жителей, пишет 22 июля издание Yle. Теперь они называются Hevosenperseentie, что переводится как «Дорога лошадиного зада», и Perskalliontie — «Дорога зада на скале».

    По словам председателя дорожного акционерного общества, отвечающего за состояние частных дорог, Сеппо Юля-Коттола, эти названия не являются насмешкой — они отражают местную историю.

    «Эти названия хорошо знакомы местным жителям. Люди в свое время ездили здесь на лошадях. И тут такой крутой подъём, что у лошади нередко подкашивались ноги и животное почти падало на зад. Отсюда и название. Что касается Perskalliontie («Дорога зада на скале»), то здесь деревенские жители частенько подолгу сидели на скале и смотрели на озеро», — объясняет Юля-Коттола.

    Новые указатели уже установили. Как отмечают в дорожном обществе, теперь остается только любоваться новыми названиями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close