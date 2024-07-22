«Дорога лошадиного зада». Так по просьбе жителей назвали проселочную дорогу в Финляндии

В Финляндии переименовали две проселочные дороги, исходя из желания жителей и местной истории. Для нашего уха может звучать как анекдот.
В муниципалитетах Виролахти и Миехиккяля, граничащих с Россией, переименовали две сельские дороги по просьбе жителей, пишет 22 июля издание Yle. Теперь они называются Hevosenperseentie, что переводится как «Дорога лошадиного зада», и Perskalliontie — «Дорога зада на скале».
По словам председателя дорожного акционерного общества, отвечающего за состояние частных дорог, Сеппо Юля-Коттола, эти названия не являются насмешкой — они отражают местную историю.
«Эти названия хорошо знакомы местным жителям. Люди в свое время ездили здесь на лошадях. И тут такой крутой подъём, что у лошади нередко подкашивались ноги и животное почти падало на зад. Отсюда и название. Что касается Perskalliontie («Дорога зада на скале»), то здесь деревенские жители частенько подолгу сидели на скале и смотрели на озеро», — объясняет Юля-Коттола.
Новые указатели уже установили. Как отмечают в дорожном обществе, теперь остается только любоваться новыми названиями.