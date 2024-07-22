«Дорога лошадиного зада». Так по просьбе жителей назвали проселочную дорогу в Финляндии

В Финляндии переименовали две проселочные дороги, исходя из желания жителей и местной истории. Для нашего уха может звучать как анекдот.

В муниципалитетах Виролахти и Миехиккяля, граничащих с Россией, переименовали две сельские дороги по просьбе жителей, пишет 22 июля издание Yle. Теперь они называются Hevosenperseentie, что переводится как «Дорога лошадиного зада», и Perskalliontie — «Дорога зада на скале».



По словам председателя дорожного акционерного общества, отвечающего за состояние частных дорог, Сеппо Юля-Коттола, эти названия не являются насмешкой — они отражают местную историю.