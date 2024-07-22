Райан Рейнольдс и Хью Джекман возвращаются к ролям Дедпула и Росомахи в новом фильме Marvel

26 июля в российском прокате стартует фильм Шона Леви «Дедпул и Росомаха» —
По сюжету Дедпул (Райан Рейнольдс) после своих приключений, показанных в первых двух фильмах, надеялся пожить спокойно со своей невестой Ванессой (Морена Баккарин). Однако существующая за пределами времени контора «Управление временными изменениями», следящая за темпоральной безопасностью Мультивселенной, вырывает наёмника из рутины. Дедпулу придётся не просто отправиться на задание, но и научиться ладить с другим супергероем со сложным характером — Росомахой (Хью Джекман). Чтобы подготовиться к роли, Джекман интенсивно тренировался, а также потреблял до
Обещают и появление множества других знакомых и незнакомых персонажей из вселенной Marvel. Кроме того, Дедпул и Росомаха предстанут не в одном образе, а сразу во множестве разных — в которых они существуют в сотнях миров Мультивселенной Marvel.
26 июля, всего через три дня после мировой премьеры, фильм собираются показывать и в России — в формате так называемого «предсеансового обслуживания» (но стоит отметить, что ситуация может измениться). Супергерои заговорят голосами актеров дубляжа Петра Гланца и Александра Рахленко.
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Матвей Пирогов