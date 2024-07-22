Россия наращивает экспорт титана в страны ЕС

Россия увеличивает поставки титана в Евросоюз. С начала года наблюдался спад, но в мае экспорт начал расти. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).
За первые пять месяцев этого года экспорт российского титана в страны Европейского Союза упал на 22% в годовом выражении до 14,2 млн долларов. В мае объемы увеличились почти на треть по сравнению с апрелем и достигли 3,4 млн долларов. Так, Франция нарастила поставки российского титана в 3,4 раза (1,5 млн долларов), Италия — более чем в 2 раза (186,5 тыс долларов). При этом Германия увеличила импорт на 20% (1,2 млн долларов).
По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, причиной роста стал ограниченный выпуск титана внутри ЕС. Кроме того, увеличение майских поставок металла во Францию и Италию может быть связано с высоким спросом со стороны местных машиностроительных предприятий.
Как отмечает главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов, полный отказ Европейского Союза от российского титана может произойти в течение 5–7 лет, и это не представляет значительного риска для экономики стран Евросоюза. Тем не менее более ранний отказ может привести к сбоям в поставках авиалайнеров.
Список ведущих российских экспортеров титана возглавляет металлургическая компания ВСМПО-Ависма, которая производит более 90% титана в стране и экспортирует продукцию на рынки 50 государств. Помимо нее, поставками металла также занимаются: Ступинская металлургическая компания, Чепецкий механический завод, Соликамский магниевый завод и другие.