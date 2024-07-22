    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    761мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.02eur96.04

    Россия наращивает экспорт титана в страны ЕС

    1106
    7 комментариев

    Россия увеличивает поставки титана в Евросоюз. С начала года наблюдался спад, но в мае экспорт начал расти. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

    За первые пять месяцев этого года экспорт российского титана в страны Европейского Союза упал на 22% в годовом выражении до 14,2 млн долларов. В мае объемы увеличились почти на треть по сравнению с апрелем и достигли 3,4 млн долларов. Так, Франция нарастила поставки российского титана в 3,4 раза (1,5 млн долларов), Италия — более чем в 2 раза (186,5 тыс долларов). При этом Германия увеличила импорт на 20% (1,2 млн долларов).

    По мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, причиной роста стал ограниченный выпуск титана внутри ЕС. Кроме того, увеличение майских поставок металла во Францию и Италию может быть связано с высоким спросом со стороны местных машиностроительных предприятий.

    Как отмечает главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов, полный отказ Европейского Союза от российского титана может произойти в течение 5–7 лет, и это не представляет значительного риска для экономики стран Евросоюза. Тем не менее более ранний отказ может привести к сбоям в поставках авиалайнеров.

    Список ведущих российских экспортеров титана возглавляет металлургическая компания ВСМПО-Ависма, которая производит более 90% титана в стране и экспортирует продукцию на рынки 50 государств. Помимо нее, поставками металла также занимаются: Ступинская металлургическая компания, Чепецкий механический завод, Соликамский магниевый завод и другие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close