Россия наращивает экспорт титана в страны ЕС

Россия увеличивает поставки титана в Евросоюз. С начала года наблюдался спад, но в мае экспорт начал расти. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).



За первые пять месяцев этого года экспорт российского титана в страны Европейского Союза упал на 22% в годовом выражении до 14,2 млн долларов. В мае объемы увеличились почти на треть по сравнению с апрелем и достигли 3,4 млн долларов. Так, Франция нарастила поставки российского титана в 3,4 раза (1,5 млн долларов), Италия — более чем в 2 раза (186,5 тыс долларов). При этом Германия увеличила импорт на 20% (1,2 млн долларов).