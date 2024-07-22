«Да я сам юрист». Петербуржец погасил долг по алиментам на сына-инвалида ради новой квартиры

В Выборгском районе города случилось маленькое чудо — 44-летний житель вдруг вспомнил о своем сыне с инвалидностью. Все из-за желания получить новую квартиру. Об этом сообщает 22 июля главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

В новой семье мужчины было принято решение, что старое жилье тесновато. Подходящая квартира уже была на примете, но банки отказывались дать ипотеку под залог из-за запрета на регистрационные действия в отношении его старой квартиры. Оказалось, что 300 тысяч рублей алиментного долга, которые он в упор не замечал, стали камнем преткновения.