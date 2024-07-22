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    «Да я сам юрист». Петербуржец погасил долг по алиментам на сына-инвалида ради новой квартиры

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    В Выборгском районе города случилось маленькое чудо — 44-летний житель вдруг вспомнил о своем сыне с инвалидностью. Все из-за желания получить новую квартиру. Об этом сообщает 22 июля главное управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

    В новой семье мужчины было принято решение, что старое жилье тесновато. Подходящая квартира уже была на примете, но банки отказывались дать ипотеку под залог из-за запрета на регистрационные действия в отношении его старой квартиры. Оказалось, что 300 тысяч рублей алиментного долга, которые он в упор не замечал, стали камнем преткновения.

    Срочно наведавшись в районный отдел судебных приставов, мужчина в предвкушении сделки вдруг нашел необходимую сумму.

    «Судебный пристав напомнила, что июль заканчивается, и необходимо также внести плату. Это вызвало большое недовольство неплательщика, который заметил, что он тоже юрист и законы знает. Судебный пристав, в свою очередь, напомнила мужчине, что ребенок с особыми потребностями нуждается в финансовой поддержке отца», — рассказали в пресс-службе.

    По итогу мужчина решил, что новая квартира ему все же очень нужна. Он перевел на депозитный счет нужную сумму, и принудительные меры были сняты.

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