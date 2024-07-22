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    Эдвард Радзинский представит петербуржцам новую программу из цикла «Встречаясь с тайнами истории»

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    Выступление Эдварда Станиславовича можно назвать «новой программой», ведь, как говорит сам писатель и драматург, «каждое мое выступление — это настоящая импровизация. И чтобы она получилась, нужно, чтобы зал был полон ТЕМИ людьми! Это должен быть зал, которому это нужно. Тогда происходит объятие». Обнимемся 23 июля в «Колизей Арене». 16+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Лекциями эти вечера не назовешь. Когда издатели книг Радзинского за рубежом анонсировали выступления автора, то терялись в формате, не знали, как назвать. Сошлись на том, что это ток-шоу. А Сталин, Иван Грозный, Екатерина Великая и другие исторические персоны — участники этого ток-шоу.

    Можно считать, что Радзинский-драматург «подсвечивает» в известных исторических событиях неочевидные грани — и после этого мы уже несколько иначе смотрим на эти события. Но драматург «работает» и на науку. Ведь это он нашел, например, телеграмму, из которой следовало, что Ленин был в курсе готовящегося расстрела императорской семьи.

    Сам Эдвард Станиславович иногда называет свои лекции/ток-шоу путешествием во времени. «Моих героев порой разделяют не сотни, а тысячи лет. Но они для меня куда более реальны, чем нынешние люди, — говорил Радзинский в интервью. — Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Я присутствую при их рождении и могу подробно описать их смерть. Ибо это и есть моя профессия — Путешественник во времени».

    Петербуржцам в этом смысле особенно везет: наш город был местом многих событий, о которых рассказывает Радзинский. Так что на новом авторском вечере из полюбившегося цикла «Встречаясь с тайнами истории» совпадем в месте — а совпасть во времени поможет Эдвард Станиславович.

    Встречаемся 23 июля в «Колизей Арене» (Невский пр., д.100), начало в 19:00.

    Александра Шеромова

    Фото: предоставлено организаторами

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