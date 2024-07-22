ФАС возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях в 2024 году

В ФАС рассказали о результатах антикартельной деятельности за первую половину
За первые шесть месяцев этого года Федеральная антимонопольная служба обнаружила больше всего антиконкурентных соглашений в отрасли строительства, дорожного хозяйства, а также в поставках лекарств и медицинских изделий.
«За 1 полугодие 2024 года нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», — уточняют в ФАС.
Всего за первые полгода служба возбудила
Помимо этого, отмечается, что в