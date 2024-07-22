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    ФАС возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях в 2024 году

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    В ФАС рассказали о результатах антикартельной деятельности за первую половину 2024 года. В ведомстве возбудили 170 дел об антиконкурентных соглашениях. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила служба в своем Telegram-канале.

    За первые шесть месяцев этого года Федеральная антимонопольная служба обнаружила больше всего антиконкурентных соглашений в отрасли строительства, дорожного хозяйства, а также в поставках лекарств и медицинских изделий.

    «За 1 полугодие 2024 года нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», — уточняют в ФАС.

    Всего за первые полгода служба возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. Также в ведомстве приняли 106 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

    Помимо этого, отмечается, что в 61 регионе зарегистрировали сговоры на торгах. В связи с этим служба привлекла к ответственности 229 компаний и 65 заказчиков. Так, ограничивающие конкуренцию соглашения повлияли на 887 закупок с общей начальной максимальной ценой контракта в 64,2 миллиарда рублей.

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