ФАС возбудила 170 дел об антиконкурентных соглашениях в 2024 году

В ФАС рассказали о результатах антикартельной деятельности за первую половину 2024 года . В ведомстве возбудили 170 дел об антиконкурентных соглашениях. Об этом в понедельник, 22 июля , сообщила служба в своем Telegram-канале.



За первые шесть месяцев этого года Федеральная антимонопольная служба обнаружила больше всего антиконкурентных соглашений в отрасли строительства, дорожного хозяйства, а также в поставках лекарств и медицинских изделий.

«За 1 полугодие 2024 года нарушения антимонопольного законодательства установлены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», — уточняют в ФАС.