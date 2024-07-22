В Петербурге полиция пришла в фирму, легализовавшую десятки мигрантов

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полиция Петербурга накрыла фирму, организовавшую канал нелегальной миграции. В офисе нашли россыпи СИМ-карт и стопки сертификатов о знании русского языка.
Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт выявили коммерческую фирму, через которую был организован канал нелегальной миграции, и пришли в ее офис на Новгородской улице, 27, сообщает 22 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители задержали владельца фирмы — 42-летнего предпринимателя из Архангельска и его 39-летнего помощника. Первый, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нелегальную помощь мигрантам в получении документов.
По данным полиции, в середине мая подозреваемые организовали в фирму по предоставлению миграционных услуг иностранцам и за два месяца успели легализовать 40 иностранцев, а также оформили семь трудовых патентов. Один из патентов уже выдали на руки мигранту, остальные были в стадии получения.
При обыске в офисе фирмы правоохранители нашли множество СИМ-карт различных операторов, стопки страховых договоров и сертификатов о знании русского языка и истории России, а также двоих ожидающих — их тоже задержали. В компьютере обнаружился чат, где фигуранты обсуждали оформление документов и аренду помещений, куда регистрировать иностранцев. В устройствах также нашли фотографии квартир.
В настоящее время полицейские устанавливают другие эпизоды криминальной деятельности фигурантов.