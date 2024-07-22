Школьники из Петербурга отправились в лагерь КНДР

Школьники из нескольких регионов страны отправились отдыхать в детский лагерь «Сондовон» в КНДР. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Приморского края.
Из аэропорта Владивостока в понедельник улетят несколько самолетов со школьниками. Посадка на первый рейс уже прошла. В Северную Корею едут местные учащиеся, а также дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Липецкой, Воронежской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Сахалина и других регионов. Всего в КНДР отправятся около 250 школьников. Они пробудут в лагере «Сондовон» до 2 августа.
«Ребята примут участие в мероприятиях, укрепляющих дружбу двух стран, а также выйдут в море под парусами, займутся тхэквондо и рисованием», — уточнили в правительстве Приморского края.
В КНДР российские дети поучаствуют в разнообразных мероприятиях — «День Кореи», «День России», «Вечер дружбы» и других.
Лагерь «Сондовон» находится на побережье Японского моря, вокруг него — сосновые леса. Также рядом пляж, аквапарк, океанариум, спортивный комплекс и другие площадки для развлечений.