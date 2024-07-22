В Ленобласти изнасиловали пенсионерку. Подозреваемого нашли в её квартире

Жительница Кингисеппского района Ленинградской области подверглась изнасилованию в собственной квартире. Под подозрением иностранец, который обзавёлся в России работой, но не регистрацией.
Полицию к четырёхэтажке в центре Кингисеппа накануне вечером вызвала женщина, рассказавшая о надругательстве над знакомой, стало известно «Фонтанке»
По предварительным данным, в воскресенье он был гостем хозяйки и после застолья со спиртным принудил её к близости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. Для иностранца утро понедельника началось в изоляторе временного содержания. Предварительно установлено, что подозреваемый работал монтажником, в России находился с нарушением миграционного законодательства.