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    В Ленобласти изнасиловали пенсионерку. Подозреваемого нашли в её квартире

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    Жительница Кингисеппского района Ленинградской области подверглась изнасилованию в собственной квартире. Под подозрением иностранец, который обзавёлся в России работой, но не регистрацией.

    Полицию к четырёхэтажке в центре Кингисеппа накануне вечером вызвала женщина, рассказавшая о надругательстве над знакомой, стало известно «Фонтанке» 22 июля. Приехавший на место наряд задержал в квартире 57-летней пенсионерки 39-летнего гражданина Казахстана.

    По предварительным данным, в воскресенье он был гостем хозяйки и после застолья со спиртным принудил её к близости.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании. Для иностранца утро понедельника началось в изоляторе временного содержания. Предварительно установлено, что подозреваемый работал монтажником, в России находился с нарушением миграционного законодательства.

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