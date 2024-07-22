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    Петербуржец попал в реанимацию после шашлыков в Псковской области

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    Житель Петербурга неудачно отдохнул в Псковской области и оказался в реанимации с ожогами 20–30% поверхности тела. В больницу он обратился сам, но домой его уже не отпустили.

    Как стало известно «Фонтанке», врачи Сланцевской межрайонной больницы приняли пациента накануне вечером. Житель Петербурга рассказал, что жарил шашлыки в Гдовском районе Псковской области. Случайно он облил себя жидкостью для розжига, после чего воспламенился.

    Состояние пострадавшего медики оценили как тяжелое. Мужчину поместили в реанимационное отделение.

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