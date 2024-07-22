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    В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу. Есть погибший и пострадавшие

    1981
    2 комментария

    Катер на воздушной подушке влетел в скалу в Красноярском крае. Инцидент с погибшими и пострадавшими произошел на реке Северной, сообщает 22 июля в телеграм-канале МЧС России.

    Фото: МЧС России
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    На борту «Хивуса» находились пять человек, один из них погиб на месте, еще трое пострадали и были госпитализированы. О возможных причинах происшествия пока не сообщается.

    Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    Фото: МЧС России

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