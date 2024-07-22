В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу. Есть погибший и пострадавшие

Катер на воздушной подушке влетел в скалу в Красноярском крае. Инцидент с погибшими и пострадавшими произошел на реке Северной, сообщает 22 июля в телеграм-канале МЧС России.
На борту «Хивуса» находились пять человек, один из них погиб на месте, еще трое пострадали и были госпитализированы. О возможных причинах происшествия пока не сообщается.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.