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    Пять человек пострадали в аварии на трассе «Скандинавия». Двое — в тяжелом состоянии

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    В результате аварии на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали пять человек, двое водителей госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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    По предварительным данным, 21 июля в половину шестого вечера на 124 километре «Скандинавии» 43-летний водитель Kia Rio вылетел на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Premium, который по инерции влетел в КамАЗ, за рулем которого находился 54-летний мужчина.

    Медицинская помощь понадобилась пятерым. Водители Kia и Renault госпитализированы в тяжелом состоянии, в удовлетворительном состоянии в больницу отправились двое детей — 7 и 10 лет. Состояние женщины 1985 года рождения врачи оценили как средней степени тяжести.

    Полиция проводит проверку.

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