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    Масляные пятна поплыли по Неве из-под теплоходов у причала «Обуховский». Организована проверка

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    На пристани «Обуховская» появились маслянистые пятна в Неве — о топливном следе сообщили 21 июля читатели «Фонтанки». Петербургская транспортная прокуратура оперативно организовала проверку, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

    «Недалеко от станции метро "Пролетарская" пришвартовываются круизные "лайнеры" и вот такой топливный след от солярки остается в виде пленки на поверхности многострадальной Невы от них», — сообщает читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Источник и характер загрязнения устанавливается. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение природоохранного законодательства и о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры, сообщили.

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