Масляные пятна поплыли по Неве из-под теплоходов у причала «Обуховский». Организована проверка

На пристани «Обуховская» появились маслянистые пятна в Неве — о топливном следе сообщили 21 июля читатели «Фонтанки». Петербургская транспортная прокуратура оперативно организовала проверку, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Недалеко от станции метро "Пролетарская" пришвартовываются круизные "лайнеры" и вот такой топливный след от солярки остается в виде пленки на поверхности многострадальной Невы от них», — сообщает читатель.
читатель «Фонтанки»
Источник и характер загрязнения устанавливается. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение природоохранного законодательства и о безопасности плавания при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры, сообщили.