В Звенигороде разбили бюст Сталина кувалдой, Ленину — снесли бороду. Завели дело о вандализме

В Подмосковье мужчина разбил кувалдой бюст Сталина, а затем отбил бороду бюсту Ленина. Подозреваемого доставили в отдел полиции, сообщили в подмосковном МВД 21 июля.
По данным ведомства, подозреваемый кувалдой повредил бюсты Иосифа Сталина и Владимира Ленина в Звенигороде днем 20 июля. Против мужчины завели уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Ему грозит до трех месяцев ареста.
Нарушителем оказался местный житель 1981 года рождения. Мужчине грозит несколько месяцев ареста, исправительные или обязательные работы либо штраф до 40 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Бюст Иосифа Сталина появился в парке в Звенигороде по инициативе группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Власти выступали за то, чтобы демонтировать памятник, установленный без разрешения, но в итоге решили не убирать его. В марте 2024 года бюст облили краской, а букву «т» на постаменте исправили на «р».