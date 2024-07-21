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    В Звенигороде разбили бюст Сталина кувалдой, Ленину — снесли бороду. Завели дело о вандализме

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    В Подмосковье мужчина разбил кувалдой бюст Сталина, а затем отбил бороду бюсту Ленина. Подозреваемого доставили в отдел полиции, сообщили в подмосковном МВД 21 июля.

    По данным ведомства, подозреваемый кувалдой повредил бюсты Иосифа Сталина и Владимира Ленина в Звенигороде днем 20 июля. Против мужчины завели уголовное дело по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Ему грозит до трех месяцев ареста.

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    Нарушителем оказался местный житель 1981 года рождения. Мужчине грозит несколько месяцев ареста, исправительные или обязательные работы либо штраф до 40 тысяч рублей. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Бюст Иосифа Сталина появился в парке в Звенигороде по инициативе группы «Помним своих героев» летом 2023 года. Власти выступали за то, чтобы демонтировать памятник, установленный без разрешения, но в итоге решили не убирать его. В марте 2024 года бюст облили краской, а букву «т» на постаменте исправили на «р».

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