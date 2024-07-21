«УСБ забрало — и тишина». Зачем полицейский сиганул в воду у Петровского стадиона

Петербургской ночью из реки Ждановки доносились крики о помощи. Когда молодого человека вытащили, выяснилось, что он опер важного подразделения. «Фонтанка» узнала, как он оказался в воде, ну и задумалась о наркотиках.



Около 5 часов утра 20 июля из вод реки Ждановки возле АЗС Teboil (напротив стадиона «Петровский») доносились вопли, мол, поможет кто-нибудь или мне беспощадно тонуть? Кто-то из петербуржцев позвонил в 03, а примчавшийся наряд полиции Петроградского района вынул мокрого и молодого человека. По информации нашего издания, уже на набережной сотрудники увидели в нем своего коллегу.

