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    «УСБ забрало — и тишина». Зачем полицейский сиганул в воду у Петровского стадиона

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    Петербургской ночью из реки Ждановки доносились крики о помощи. Когда молодого человека вытащили, выяснилось, что он опер важного подразделения. «Фонтанка» узнала, как он оказался в воде, ну и задумалась о наркотиках.

    Около 5 часов утра 20 июля из вод реки Ждановки возле АЗС Teboil (напротив стадиона «Петровский») доносились вопли, мол, поможет кто-нибудь или мне беспощадно тонуть? Кто-то из петербуржцев позвонил в 03, а примчавшийся наряд полиции Петроградского района вынул мокрого и молодого человека. По информации нашего издания, уже на набережной сотрудники увидели в нем своего коллегу.

    Им оказался 26-летний старший лейтенант, оперативник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД, Никита С. Дальше — больше.

    Несложные выяснения обстоятельств дали неожиданный результат. По предварительным данным, старлей повздорил на автозаправке с 30-летним клиентом, шарахнул его бутылкой по голове, а после разбежался и нырнул категорически самостоятельно. «Фонтанке» неизвестно, было ли это энергичное высказывание вызвано действиями потерпевшего или что-то особенное происходило в сознании ныряльщика.

    Насколько нам известно, его доставили в дежурную часть, а вскоре за ним приехали сотрудники Управления собственной безопасности главка. Как журналисту объяснили в территориальном отделе, «на земле никто не знает, что это было, УСБ забрало — и тишина».

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