«УСБ забрало — и тишина». Зачем полицейский сиганул в воду у Петровского стадиона

Петербургской ночью из реки Ждановки доносились крики о помощи. Когда молодого человека вытащили, выяснилось, что он опер важного подразделения. «Фонтанка» узнала, как он оказался в воде, ну и задумалась о наркотиках.
Около 5 часов утра 20 июля из вод реки Ждановки возле АЗС Teboil (напротив стадиона «Петровский») доносились вопли, мол, поможет кто-нибудь или мне беспощадно тонуть? Кто-то из петербуржцев позвонил в 03, а примчавшийся наряд полиции Петроградского района вынул мокрого и молодого человека. По информации нашего издания, уже на набережной сотрудники увидели в нем своего коллегу.
Им оказался
Несложные выяснения обстоятельств дали неожиданный результат. По предварительным данным, старлей повздорил на автозаправке с
Насколько нам известно, его доставили в дежурную часть, а вскоре за ним приехали сотрудники Управления собственной безопасности главка. Как журналисту объяснили в территориальном отделе, «на земле никто не знает, что это было, УСБ забрало — и тишина».