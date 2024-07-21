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    Наука в деталях: невероятные музеи Петербурга для любознательных

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    Среди множества музеев Санкт-Петербурга есть особенные, способные поразить даже искушенного посетителя. Эти научные музеи не предлагают вымышленных экспонатов — здесь представлена реальная жизнь на нашей планете во всём ее удивительном разнообразии. Проект «(От)Личный Петербург» предлагает вам познакомиться с самыми интересными экспозициями, посвященными природе и науке, которые можно найти в Северной столице.

    Поделитесь с нами вашим любимым лекторием, выставкой, музеем! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Научный Петербург». Победитель получит премию нашего проекта.

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