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    Прибарахлились на 6 миллионов. Домушники оставили петербурженку без Louis Vuitton, Burberry и крокодиловой кожи

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    Почти две недели потребовалось петербурженке, чтобы составить список похищенного при квартирной краже в Приморском районе города.

    Как стало известно «Фонтанке», 20 июля 52-летняя жительница высотки на Приморском проспекте принесла в полицию заявление и перечень украденного, оценив свои потери в 6 миллионов рублей. Ценностей женщина не досчиталась 8 июля, вернувшись в квартиру после десятидневного отсутствия. По предварительным данным, тогда же о краже сообщили в правоохранительные органы.

    Инвентаризация показала, что из дома исчезли три тысячи евро, пятьсот долларов, четыре золотых браслета, семь пар серёжек с бриллиантами, сапфирами, жемчугом и александритом, кольца, цепочки, подвески, с десяток наборов, самый дорогой из которых владелица оценила чуть более чем в миллион рублей. Кроме того исчезли сумки и кроссовки от Louis Vuitton и Burberry, а также кошелёк из крокодиловой кожи.

    Похозяйничавших в квартире ищут.

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    КражаДомушники
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