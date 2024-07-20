    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.02eur96.04

    Илон Маск: США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс

    819
    7 комментариев

    Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. Об этом он написал в соцсети X 20 июля.

    «В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», - написал бизнесмен, комментируя пост NASA по случаю 55-летнего юбилея посадки на Луну космического корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами США.

    В мае SpaceX запустила бронирование космических туров, информацию опубликовали на сайте производителя космической техники. Для будущих полетов открыли четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс. Ближайший полет предложили на конец 2024 года и 2025 год. Тур проведут на космическом корабле Dragon, который вмещает семь пассажиров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илон МаскКосмосSpaceXКосмический туризм
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close