Илон Маск: США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что США пора достичь больших высот, отправив астронавтов на Марс. Об этом он написал в соцсети X 20 июля.

«В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», - написал бизнесмен, комментируя пост NASA по случаю 55-летнего юбилея посадки на Луну космического корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами США.



В мае SpaceX запустила бронирование космических туров, информацию опубликовали на сайте производителя космической техники. Для будущих полетов открыли четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс. Ближайший полет предложили на конец 2024 года и 2025 год. Тур проведут на космическом корабле Dragon, который вмещает семь пассажиров.

