Шах, мат и ничья на Дворцовой. В Петербурге отметили Международный день шахмат

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Международный день шахмат Дворцовую площадь превратили в большую доску с живыми фигурами, повторив масштаб знаменитой игры 1924 года. Сотни зрителей, среди которых как горожане, так и гости Северной столицы, с особым вниманием и неподдельным интересом наблюдали за игрой гроссмейстеров Александра Халифмана и Максима Матлакова. Роль шахматных фигур исполнили актеры. И это лишь малая часть мероприятия «Шахматы на Дворцовой» на главной площади Петербурга.

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





К полудню 20 июля Дворцовая площадь была заполнена людьми чуть больше, чем в любой другой выходной день лета. Между Александровской колонной и аркой главного штаба не было пустого места. Площадь занимали палатки с интерактивными развлечениями, зоны отдыха с мягкими пуфиками, фотобудки, зоны для шахматных партий и сцена, где происходил турнир с живыми фигурами. На всей площади царила атмосфера праздника. Особенно это читалось по лицам детей, которых, возможно, было больше, чем взрослых. Юные шахматисты внимательно следили за происходящим, но особую сосредоточенность они проявили во время игры гроссмейстеров. Некоторые ребята записывали в блокнот каждый ход Матлакова и Халифмана, желая почерпнуть для себя некоторые тактические и стратегические приемы спортсменов.

Фото: Мидене Овезова /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Спустя ровно век живые шахматы повторились не только своим масштабом, но и итогом игры. Матлаков и Халифман, как Илья Рабинович и Петр Романовский сто лет назад, сыграли вничью. Вновь победила дружба. Однако шахматная партия была напряженная и неоднозначная в своем исходе на протяжении всей игры. Особенно интересно было наблюдать за тем, как фигуры били друг друга. К примеру, побеждающий «конь» вставал в позу «на дыбы», а побежденная пешка снимала шляпу, откланивалась и покидала доску. В отличие от обычной шахматной партии, в которой зритель не всегда чувствует себя частью процесса, игра с настоящими актерами вовлекает в процесс даже тех, кто совсем не разбирается в этом виде спорта. Яркие костюмы и актерская игра «фигур» имеют в этом деле большое значение.

Александр Гальперин/«Фонтанка.ру»

Как рассказал исполнительный директор РОО «Спортивная федерация шахмат Петербурга» Владимир Быков, в этот день 100 лет назад в Париже образовалась Международная шахматная федерация (ФИДЕ), а в Ленинграде произошла легендарная партия красной армии против красного флота. А сегодня праздник повторили.



На площади Урицкого (ныне Дворцовая) 20 июля 1924 года партия между Ильей Рабиновичем и Петром Романовским началась также в полдень. Посмотреть на необычное представление пришло, по разным оценкам, от пяти до восьми тысяч человек. Под духовой оркестр «фигуры» торжественно прошествовали на свои клетки. Для публики ходы оглашались в рупор. Спустя пять часов на 67-м ходу черные согласились на предложенную белыми ничью. Что интересно, у черных роль одного короля исполняли сразу пять человек: два красных командира с обнаженными шашками, знаменосец и два рабочих с молотами. Черного ферзя играла крестьянка в красном сарафане с серпом и снопом. За белого ферзя выступила супруга Рабиновича. Ладьи изображали настоящие пушки с артиллерийским расчетом, а коней — собственно кони. Эта игра стала самой яркой и памятной в истории отечественных «живых шахмат».

В 2024 году в конце шахматной партии гроссмейстеры Александр Халифман и Максим Матлаков вышли на сцену в сопровождении «короля» и «королевы» от «белых» и «черных» и пожали друг другу руки.

«Я рад, что в этот день шахмат вы все здесь собрались. Это очень хорошо, что такой интерес к шахматам живет в родном городе, и я был рад стать частью этого праздника. Это все для вас», — сказал Халифман зрителям. «Сегодня произошло фантастическое событие», — добавил Матлаков. После партии гроссмейстеров стартовал сеанс быстрой игры с более чем десятком юных спортсменов. Максим Матлаков по очереди подходил к каждому шахматисту и делал свой ход. И так до тех пор, пока партия не закончится.

Фото: Мидене Овезова /«Фонтанка.ру» Фото: Мидене Овезова /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Максим Матлаков — российский шахматист родом из Ленинграда. 33-летний спортсмен стал чемпионом Петербурга в 2009 году, чемпионом Европы в 2017 году, бронзовым призером Суперфинала чемпионата России в 2019 году, гроссмейстером России в 2017 году и мастером спорта России в 2012 году. В 2024 году получил благодарность президента России за вклад в популяризацию отечественного шахматного движения.

Александр Халифман — российский шахматист и международный гроссмейстер. Родился в 1966 году в Ленинграде. Является чемпионом мира по версии ФИДЕ. Спортсмен получил звание чемпиона России в 1996 году и победил в чемпионате мира в составе сборной России в 1997 году. Является двукратным чемпионом Петербурга (1996, 1997 год), чемпионом Европы среди юниоров 1986 года и чемпионом СССР среди юношей 1982 года.

Пока шахматисты играли на сцене, на Дворцовой площади происходили другие интерактивные развлечения. Те, кто не сильно дружит с шахматами, могли посетить тематические шатры и пройти «путь шахматиста». Так, для юных гостей праздника организовали мастер-классы по аквагриму, лепке пластилина, созданию поделок из картона и изготовлению собственных стикеров. В каждый из этих шатров до конца окончания мероприятия стояла длинная очередь. Многим людям настолько понравились обучающие уроки, что они возвращались в один и тот же шатер снова и снова.

В центре Дворцовой была зона для играющих в шахматы. Там петербуржцы и гости Северной столицы смогли сыграть партию один на один. Кто-то садился за стол, чтобы вступить в шахматный поединок со своими близкими, некоторые пришли на мероприятие специально для того, чтобы найти для себя достойного соперника.

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я здесь один. Узнал, что такое событие на Дворцовой сегодня развернется, и пришел. Люблю шахматы с детства, но в обычной жизни играть не с кем. А тут столько единомышленников. Сейчас третью партию играю. До этого уже две победы было», — рассказал «Фонтанке» гость живых шахмат Виктор.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как на Дворцовой сыграли в живые шахматы 20 июля 2014 года. Тогда на сцене сразились гроссмейстеры Валерий Попов и Никита Витюгов. В качестве фигур выступили актеры и танцоры творческих коллективов города. Тогда шахматисты также сыграли вничью.

Мидене Овезова, «Фонтанка.ру»