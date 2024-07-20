Автомобиль положил курьера под колеса на Приморском проспекте

В Приморском районе Петербурга 20 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и электросамоката с курьером. Один из водителей остался лежать на асфальте.
Дорожный инцидент произошел у дома 155 на Приморском проспекте. «Курьера снесли, лежит, живой. Водитель сидит рядом на корточках обалдевший», — сообщил читатель «Фонтанки».
Судя по кадрам с места аварии, участники движения столкнулись при заезде во двор, курьер передвигался на электросамокате с сиденьем. После столкновения мужчина остался лежать на асфальте.
Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавшего устанавливаются.