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    Автомобиль положил курьера под колеса на Приморском проспекте

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    В Приморском районе Петербурга 20 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и электросамоката с курьером. Один из водителей остался лежать на асфальте.

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    Дорожный инцидент произошел у дома 155 на Приморском проспекте. «Курьера снесли, лежит, живой. Водитель сидит рядом на корточках обалдевший», — сообщил читатель «Фонтанки».

    Судя по кадрам с места аварии, участники движения столкнулись при заезде во двор, курьер передвигался на электросамокате с сиденьем. После столкновения мужчина остался лежать на асфальте.

    Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавшего устанавливаются.

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