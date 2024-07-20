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    «Поло» в кювете, пешеход в реанимации после ДТП под Кингисеппом

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    Прогулка вдоль ночной дороги закончилась в реанимации для жителя Кингисеппского района Ленобласти. Сбившую его машину пришлось доставать из кювета, водитель не обошёлся без травм.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля, авария на третьем километре дороги «Подъездной путь «Кингисепп» произошла в двенадцатом часу ночи. Под колёса «Фольксваген Поло» угодил пешеход, который шёл вдоль проезжей части в попутном направлении. По данным ведомства, он был в тёмной одежде и без светоотражающих элементов.

    После столкновения «Поло» съехал в кювет и опрокинулся. 22-летнего водителя увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», в тяжёлом состоянии в реанимацию помещён пешеход — 40-летний житель Кингисеппа. По предварительной информации, медики диагностировали переломы лобной кости, руки и крестца.

    Дорожная полиция устанавливает все детали ДТП.

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