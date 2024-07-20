Трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Петербурга

Пассажиры автомобиля и автобуса получили травмы в аварии на перекрёстке в Невском районе Петербурга. В числе пострадавших подросток, стало известно «Фонтанке» 20 июля.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Волгобас» и «Фольксваген Поло» не разъехались у дома 32 на Товарищеском проспекте накануне в 9:40. По данным ведомства, 38-летний автомобилист, ехавший по улице Дыбенко, на перекрёстке повернул налево на разрешённый сигнал светофора, но не предоставил преимущества автобусу.

В результате пострадали трое. По информации «Фонтанки», в Александровскую больницу увезли 28-летнюю пассажирку автобуса и 44-летнюю пассажирку «Фольксвагена». Состояние первой медики оценивали как среднетяжёлое, вторая получила лёгкие травмы.