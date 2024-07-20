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    Трое пострадали в ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Петербурга

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    Пассажиры автомобиля и автобуса получили травмы в аварии на перекрёстке в Невском районе Петербурга. В числе пострадавших подросток, стало известно «Фонтанке» 20 июля.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «Волгобас» и «Фольксваген Поло» не разъехались у дома 32 на Товарищеском проспекте накануне в 9:40. По данным ведомства, 38-летний автомобилист, ехавший по улице Дыбенко, на перекрёстке повернул налево на разрешённый сигнал светофора, но не предоставил преимущества автобусу.

    В результате пострадали трое. По информации «Фонтанки», в Александровскую больницу увезли 28-летнюю пассажирку автобуса и 44-летнюю пассажирку «Фольксвагена». Состояние первой медики оценивали как среднетяжёлое, вторая получила лёгкие травмы.

    В детскую больницу Святой Марии Магдалины с ушибами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму доставили 17-летнего пострадавшего. Он ехал на переднем пассажирском сиденье машины и был пристёгнут.

    «Установлено, что водитель «Фольксвагена» в 2024 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Полицией проводится проверка обстоятельств ДТП», — добавляют в главке.

    По данным редакции, автобусом управлял 30-летний гражданин Киргизии. В этом году, судя по отсутствию штрафов, он был образцовым водителем. За рулём «Фольксвагена» с номерами Республики Саха (Якутия) сидел 38-летний мужчина из Ленска. Он попадался на нарушении правил остановки, игнорировании дорожных знаков и дважды на превышении скорости. Все штрафы оплатил.

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