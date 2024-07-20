Выпускника нашли мёртвым под окнами высотки на севере Петербурга. Мать вернула его с ночёвки у друга

Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства гибели юного жителя Приморского района Петербурга, едва закончившего 11 класс. Его тело нашли под окнами собственного дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 июля.

Экстренные службы к высотке в Коломягах незадолго до полуночи вызвала мать 16-летнего юноши. Оказывать медицинскую помощь ему было уже поздно.

Погибший был старшим ребёнком в неполной семье. Родители развелись, но отец контакта с детьми не терял. В школе подростка характеризовали положительно: до отличника ему было далеко, но особых проблем с учёбой не было. По словам родных, мальчик делился с ними событиями в своей жизни, но некоторое время назад стал рассказывать меньше. О разочарованности в жизни не говорил.