    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, вос

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.02eur96.04

    Выпускника нашли мёртвым под окнами высотки на севере Петербурга. Мать вернула его с ночёвки у друга

    4235
    11 комментариев

    Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства гибели юного жителя Приморского района Петербурга, едва закончившего 11 класс. Его тело нашли под окнами собственного дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 20 июля.

    Экстренные службы к высотке в Коломягах незадолго до полуночи вызвала мать 16-летнего юноши. Оказывать медицинскую помощь ему было уже поздно.

    Погибший был старшим ребёнком в неполной семье. Родители развелись, но отец контакта с детьми не терял. В школе подростка характеризовали положительно: до отличника ему было далеко, но особых проблем с учёбой не было. По словам родных, мальчик делился с ними событиями в своей жизни, но некоторое время назад стал рассказывать меньше. О разочарованности в жизни не говорил.

    Вечером пятницы он уехал ночевать к однокласснику, но после странного звонка его пришлось возвращать домой. Женщина забеспокоилась, услышав по телефону путаную речь, и поехала за сыном. По её словам, алкоголем от ребёнка не пахло, но поведение и реакции не были для него характерны. Дома подросток ушёл в комнату квартиры на 17-м этаже, в которой уже засыпал младший ребёнок, и больше из неё не выходил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Подросток погибСмерть
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ16

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close