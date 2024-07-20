Квартирный сейф не уберёг миллионы бизнесмена на Космонавтов. Воры сорвали куш

Неприятный сюрприз получил бизнесмен, вернувшийся после пятидневного отсутствия в свою квартиру в Московском районе Петербурга. Его встретил пустой сейф.



Об особо крупной краже 59-летний житель 24-этажки на проспекте Космонавтов сообщил в полицию накануне днём, стало известно «Фонтанке» 20 июля. Из трёхкомнатной квартиры на предпоследнем этаже пропали 10 миллионов рублей. Жильё не было оборудовано сигнализацией, деньги хранились в сейфе. Преступников это не остановило: металлический сейф оказался взломанным.



Полицейские выясняют, как именно воры проникли в квартиру. Возбуждено уголовное дело о краже.

