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    Квартирный сейф не уберёг миллионы бизнесмена на Космонавтов. Воры сорвали куш

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    Неприятный сюрприз получил бизнесмен, вернувшийся после пятидневного отсутствия в свою квартиру в Московском районе Петербурга. Его встретил пустой сейф.

    Об особо крупной краже 59-летний житель 24-этажки на проспекте Космонавтов сообщил в полицию накануне днём, стало известно «Фонтанке» 20 июля. Из трёхкомнатной квартиры на предпоследнем этаже пропали 10 миллионов рублей. Жильё не было оборудовано сигнализацией, деньги хранились в сейфе. Преступников это не остановило: металлический сейф оказался взломанным.

    Полицейские выясняют, как именно воры проникли в квартиру. Возбуждено уголовное дело о краже.

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