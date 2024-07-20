Циклон взял Петербург под крыло, ждём ливни и грозы

В Петербурге приятное лето, без жары и с красивыми облаками. Может понадобиться зонтик, но затяжных дождей не будет.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 июля в городе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами ливни. Днем в отдельных районах гроза. Температура воздуха составит 21–23 градуса.



Сегодня регион ощущает влияние западной периферии циклона, переместившегося своим центром в районы Русского Севера. В Ленинградской области 19–24 градуса. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

