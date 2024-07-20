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    Редкие кадры из Пулково: вместо самолётов на взлетно-посадочной полосе оказались бегуны

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    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»
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    Один раз в год взлетно-посадочная полоса в Пулково превращается в беговую дорожку. Пятничным вечером 19 июля в петербургском аэропорту состоялся ежегодный забег на дистанцию 3,3 км.

    Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

    В забеге приняли участие около 400 человек: работники аэропорта, авиаперевозчиков, компаний-партнеров, таможенники, пограничники. Среди них были совсем юные сотрудники воздушной гавани — участники программы «Взлетная полоса», позволяющей студентам разных вузов (не только авиационных) совмещать учёбу с работой в аэропорту. Около 200 человек присоединились как зрители.

    Одна из участниц преодолела дистанцию накануне своего дня рождения. Завтра Валентине Мартышковой исполнится 72 года. «Очень понравилось! Первый раз я бежала в Пулково, но бегом занимаюсь недавно», — призналась петербурженка.

    Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

    Для бегунов специально перекрыли взлетную полосу. Погода выдалась идеальной для того, чтобы любоваться зданиями аэропорта и взлетающими вдалеке самолётами. В небе их приветствовали и радуга, и гало.

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    Пулково проводит забег по взлетно-посадочной полосе в третий раз. Впервые он состоялся в 2022 году, когда аэропорту исполнялось 90 лет.

    Мероприятие не повлияло на операционную работу аэропорта, взлётно-посадочные операции перенаправили на вторую полосу.

    Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

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