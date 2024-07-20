Чувствуйте себя королевой диско или диснеевской принцессой: как быть красоткой летом даже в +30 — советы визажиста

А вы узнаете, какие летние тренды на фото? Фото: предоставлено Софьей Марковой Поделиться Поделиться





Выглядеть красиво хочется при любой погоде. Особенную головную боль красоткам добавляет макияж: как накраситься, чтобы и в конце жаркого дня выглядеть шикарно? Наши коллеги из NGS42.RU спросили об этом визажиста Софью Маркову. Она рассказала о последних трендах этого лета и поделилась секретами, как оставаться самой привлекательной даже в +30 градусов .

Софья Маркова выделяет несколько трендов лета-2024: макияж со стразами, влажный эффект, nude makeup и другие. О каждом визажист рассказала подробнее. Но для начала — база: что делать, чтобы и в самую жару выглядеть красиво.

В первую очередь визажист порекомендовала не забывать наносить средства с SPF, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца. При создании макияжа, если предстоят важные события и нужно долго выглядеть безупречно, следует использовать водостойкие средства. Но даже если мейк легкий, лучше в завершение нанести фиксирующий спрей.

В течение дня убрать жирный блеск и сохранить макияж помогут матирующие салфетки — благодаря им не придется использовать пудру и наносить дополнительный слой косметики. Эти же салфетки можно использовать и в случае отсутствия мейка на лице, когда просто хочется сделать кожу более матовой. Также поддерживать макияж и спасаться от жары поможет ручной вентилятор — такие продаются на маркетплейсах и стоят около тысячи рублей.

Макияж с кристаллами и сияющими пигментами Визажист говорит, что вариантов, как именно использовать стразы в макияже, миллион. Можно выложить их вдоль стрелки, чуть выше складки века или во внутренних уголках глаз.

— Сияйте на вечеринке, выпускном или свадьбе подруги. Чувствуйте себя королевой диско или диснеевской принцессой, добавляя сияющие пигменты в свой макияж глаз. Если вдруг кажется, что стразы — это слишком, но хочется, чтобы что-то сияло, замените их на блестки или пигменты. Тем более они создают то самое трендовое красивое влажное сияние, — отмечает визажист.

Фото: предоставлено Софьей Марковой Поделиться Поделиться





Влажный эффект Тренд на влажную кожу (или Glazed skin) сделала популярным Хейли Бибер, и он до сих пор не сдает свои позиции. Важно не использовать в таком макияже плотные матовые средства, чтобы кожа выглядела ухоженно и сияла. — Эффект достигается путем наслаивания легких сияющих текстур. Этот тренд легче поддерживать девушкам с идеальной кожей. Если у вас проблемная кожа, но очень хочется такой эффект, скорректируйте проблемные участки матовыми текстурами (тональный крем или консилер) и добавьте сияющие текстуры зонально: хайлайтер на скулу и под бровь, сияющие тени на подвижное веко и во внутренний угол глаза, — советует Софья.

Также для такого макияжа эксперт советует использовать блеск вместо матовой помады. Макияж без макияжа Тренд на освежающий nude makeup по достоинству оценят те, кто любит максимальную естественность. Легкий макияж без макияжа остается популярным уже не первый год. Маркова отмечает, что цель косметики в этом случае — создать свежий отдохнувший вид и скрыть несовершенства, как, например, акне или постакне, и следы усталости минимальным количеством средств. Визажист советует использовать свежие и натуральные оттенки и не перегружать макияж средствами.

Пример легкого нюдового макияжа предоставлено Софьей Марковой Поделиться Поделиться





Румян много не бывает По словам эксперта, мода на румянец стала главным хитом в этом году.

— Какие техники только не были придуманы бьюти-блогерами и трендсеттерами (теми, кто задает моду. — Прим. ред.), например: «алфавитная техника» — румяна наносятся в форме одной из шести букв английского алфавита — W, O, C, V, L и U. Каждый из вариантов подчеркивает определенные линии в форме лица;

boyfriend blush — суть приема — нанести румяна так, как будто вас засмущал бойфренд. Румяна наносятся не только на скулу, но и на середину щеки, имитируя естественное покраснение;

sunset blush — несколько оттенков румян тушуются в градиент, создавая закатные переливы, — говорит Софья.

Слева — пример sunset blush, справа — boyfriend blush Фото: предоставлено Софьей Марковой Поделиться Поделиться





Четкая графика и цветные ресницы Визажист отмечает, что стрелки никогда не выйдут из моды. Сейчас в тренде как классический черный вариант, так и разнообразные креативные варианты. Эксперт советует экспериментировать не только с формой стрелки, но и с цветом. Не стоит стесняться использовать и цветные туши — они также популярны.



— Никогда мы еще не были близки к тому, чтобы иметь в косметичке набор из тушей разных оттенков. Модницы этого лета скупают серии цветных тушей, которые выпускают бренды: синие, зеленые, красные, бордовые и фиолетовые. Время самовыражения и яркого взгляда! — говорит эксперт.

Пример четких линий и цветных акцентов Фото: предоставлено Софьей Марковой Поделиться Поделиться



