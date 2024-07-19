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    Яхт-клуб, набережная и аттракционы. Смольный показал, как будет выглядеть курорт «Санкт‑Петербург Марина»

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    В Петербурге завершена подготовка градостроительной документации для туристического кластера «Санкт-Петербург-Марина» в промзоне «Горская», сообщили в пресс-службе Смольного 19 июля.

    Как подчеркнули в Смольном, условия для транспортной доступности будущего кластера уже созданы: Приморское шоссе и КАД связывают Горскую с Кронштадтом. Для Горской планируют продолжить магистраль М1 — от магистрали М49 в 4–6 полос протяженностью 11,5 километра — до развязки с КАД и построить саму развязку. Уже строится первая очередь трассы-дублера Приморского шоссе М-32 с развязками и подключением к ЗСД.

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    Также будут созданы две развязки с путепроводами через железнодорожные пути.

    На первом этапе создания кластера планируют построить школу яхтенного спорта и яхт-клуба. На втором — займутся общественными пространствами, в том числе набережными и парковой зоной вдоль Финского залива.

    Площадь кластера составит 160 гектаров, планируется, что дополнительный туристический поток составит более 1,3 миллиона человек в год, подчеркнули в пресс-службе. На его территории появятся спортплощадки, велодорожки, инфраструктура для беговых лыж, водные аттракционы, экстрим-парк, каток, круглогодичный бассейн и образовательные секции для детей, в том числе исследовательские лаборатории.

    Ранее Александр Беглов во время доклада Владимиру Путину доложил, что завершить работы по созданию курорта «Санкт-Петербург Марина» в промзоне «Горская» планируется в 2029–2030 годах. Площадь территории кластера составит 160 гектаров, общая протяженность береговой линии — более 4 километров.

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    Санкт Петербург МаринаКластерАлександр БегловГорская
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