СК возбудил уголовное дело после нападения питбуля на пенсионерку в доме на Школьной

Уголовное дело возбуждено после нападения в Приморском районе собаки бойцовой породы на пенсионерку, которая пострадала от укусов. Случившееся квалифицировали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает 19 июля Следственный комитет по Петербургу.

Как писала «Фонтанка», соседский питбуль без поводка и намордника в мае набросился на 63-летнюю женщину на лестничной клетке дома на Школьной улице.



Женщина получила множественные укушенные и рваные раны от зубов питбуля. Пострадали левая кисть и правая голень. Потребовалась госпитализация.

