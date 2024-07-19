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    СК возбудил уголовное дело после нападения питбуля на пенсионерку в доме на Школьной

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    Уголовное дело возбуждено после нападения в Приморском районе собаки бойцовой породы на пенсионерку, которая пострадала от укусов. Случившееся квалифицировали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает 19 июля Следственный комитет по Петербургу.

    Как писала «Фонтанка», соседский питбуль без поводка и намордника в мае набросился на 63-летнюю женщину на лестничной клетке дома на Школьной улице.

    Женщина получила множественные укушенные и рваные раны от зубов питбуля. Пострадали левая кисть и правая голень. Потребовалась госпитализация.

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