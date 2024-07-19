SHAMAN ответил Америке: возле посольства США в Москве проходит концерт заблокированного в YouTube певца

В Москве вечером 19 июля возле посольства Соединенных Штатов Америки начался концерт российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN.
По словам певца, выступая перед посольством, он тем самым «отвечает» на блокировку своего канала в YouTube, который произошел 4 июля, после включения Дронова в санкционный список.
Перед мероприятием у посольства собралась толпа поклонников с плакатами, на которых было написано «SHAMAN не запретить!», «С нами вера да любовь, с нами Бог!», «Я русский! Я иду до конца», «И весь мир наблюдает, как мы делаем шаг», «Для России ты родной, для ютуб — занозонька» и тому подобное. В руках у многих были российские флаги, которыми они активно размахивали. По данным ТАСС, в митинге-концерте приняли участие более 1000 человек.
Без криков «Гойда» также не обошлось, как сообщает MSK1.RU.
На здание диппредставительства проецировались флаг России и псевдоним певца.
Сам исполнитель появился на возведенной сцене около половины одиннадцатого вечера. К площадке он подошел с российским флагом в руках.