Поставили на колени и заставили извиняться. К конфликту детей иностранцев с 8-летним мальчиком в Красноярске подключился СК

Доложить о ходе проверки конфликта детей иностранцев с младшеклассником и его другом-дошкольником, который произошел в Красноярске, поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ребят поставили на колени и заставили извиняться. Подробности 19 июля сообщает пресс-служба СК.
В СМИ появилась информация о том, что группа из девяти малолетних детей иностранных граждан заставила извиняться восьмилетнего мальчика после конфликта. Ребенка вместе с его другом дошкольного возраста поставили на колени, снимая происходящее на камеру. По данному факту региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении.
Историю мама пострадавшего школьника Алёна рассказала телеканалу ТВК. По словам женщины, сын гулял вместе с другом-дошкольником. В какой-то момент, говорит женщина, к ним подошли дети мигрантов, которым на вид было от 9 до
Мама одного из мальчиков прибежала утром, предлагала 30 тысяч или любой телефон на выбор. Другие родители тоже просили не обращаться в полицию, хотели мирно решить, говорили, что у них нет гражданства, рассказала мама пострадавшего школьника.
Родители мальчика в итоге обратились в полицию. Как выяснил телеканал, правоохранителям поступило встречное заявление от одной из мам их оппонентов, утверждающей, что ее сыну якобы причинили телесные повреждения. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников конфликта.