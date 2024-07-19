Поставили на колени и заставили извиняться. К конфликту детей иностранцев с 8-летним мальчиком в Красноярске подключился СК

Доложить о ходе проверки конфликта детей иностранцев с младшеклассником и его другом-дошкольником, который произошел в Красноярске, поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ребят поставили на колени и заставили извиняться. Подробности 19 июля сообщает пресс-служба СК.



В СМИ появилась информация о том, что группа из девяти малолетних детей иностранных граждан заставила извиняться восьмилетнего мальчика после конфликта. Ребенка вместе с его другом дошкольного возраста поставили на колени, снимая происходящее на камеру. По данному факту региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении.

