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    Поставили на колени и заставили извиняться. К конфликту детей иностранцев с 8-летним мальчиком в Красноярске подключился СК

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    Доложить о ходе проверки конфликта детей иностранцев с младшеклассником и его другом-дошкольником, который произошел в Красноярске, поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ребят поставили на колени и заставили извиняться. Подробности 19 июля сообщает пресс-служба СК.

    В СМИ появилась информация о том, что группа из девяти малолетних детей иностранных граждан заставила извиняться восьмилетнего мальчика после конфликта. Ребенка вместе с его другом дошкольного возраста поставили на колени, снимая происходящее на камеру. По данному факту региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении.

    Историю мама пострадавшего школьника Алёна рассказала телеканалу ТВК. По словам женщины, сын гулял вместе с другом-дошкольником. В какой-то момент, говорит женщина, к ним подошли дети мигрантов, которым на вид было от 9 до 12 лет. Началась ссора, в которой мальчишки сначала обзывали друга, а потом старшие поставили ее сына с другом на колени, заставили просить прощения на камеру, угрожая всё выложить на видеоплатформу. В ситуацию вмешались проходившие мимо подростки и женщина-соседка, обидчики разбежались. Алёна попробовала поговорить с родителями детей, но они ей не поверили. Однако в ночи, говорит женщина, родители вероятных обидчиков вместе с поддержкой из родственников приехали к ним домой под окна, предлагая поговорить, но она с мужем выходить побоялась. Ситуация, продолжает Алена, изменилась после того, как те наконец посмотрели злополучное видео.

    Мама одного из мальчиков прибежала утром, предлагала 30 тысяч или любой телефон на выбор. Другие родители тоже просили не обращаться в полицию, хотели мирно решить, говорили, что у них нет гражданства, рассказала мама пострадавшего школьника.

    Родители мальчика в итоге обратились в полицию. Как выяснил телеканал, правоохранителям поступило встречное заявление от одной из мам их оппонентов, утверждающей, что ее сыну якобы причинили телесные повреждения. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили всех участников конфликта.

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    Комментарии 12

    kvinto19 Июл 2024 в 21:41
    Грусть!
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