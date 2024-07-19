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    В Петербурге услышат «Заячий стон»

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    На сцене КЗ «Колизей Арена» 25 июля состоится гастрольный показ спектакля «Комедия о смысле жизни» московской театральной компании «Заячий стон». Маленький театральный коллектив состоит из четырех актеров — Алексея Полякова, Максима Амельченко, Виталия Боровика и Кирилла Петрова — в прошлом артистов Театра Ленком и учеников Марка Захарова.

    Фото: zayachiyston.ru
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    «Комедия о смысле жизни» — постановка, объединяющая стенд-ап, музыкальное шоу и приемы классической комедии в исполнении молодых артистов, активно работающих с залом. В центре внимания оказывается поиск смысла жизни, который должен вывести зрителей из философского кризиса к обретению радости и внутренней гармонии. Кирилл Петров, актер театра «Заячий стон»: «Если вы думаете, что смысл жизни — это постижение истины, то вы Сократ. Если вы думаете, что смысл жизни — это достижение гармонии между душой и телом, то вы Платон. А если вы думаете, что смысл жизни — это комедия, то вы "Заячий стон"».

    «Заячий стон» — независимый комедийный театр, активно работающий с жанром театрального стендапа. Комедии «Заячьего стона» не имеют привычных сюжетов, театр находит материал для шуток в том, что окружает нас в мире, — так юмор становится ключом к пониманию жизни, дешифратором реальности. Спектакли «Заячьего стона» строятся как серии миниатюр, которые драматургически объединяются заглавной темой. Первоочередным для себя театр выделяет отсутствие пошлости в юморе и разговор на действительно волнующие темы. На данный момент в собственном репертуаре коллектива три постановки: «Комедия о театре», «Комедия о смысле жизни», «Титаник. Комедия», а на сцене Ленкома театр выпустил спектакль «Маршрут построен».

    12+

    Арина Хек

    Фото: zayachiyston.ru

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