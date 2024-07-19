Срочно надо на СВО. Мужчина отдохнул в петербургском отеле, отказался платить и вызвал полицию

Мужчина устроил скандал в отеле «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга. Ссылаясь на то, что ему срочно нужно на СВО, он пытался уйти, не заплатив за номер. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля.

Столкнувшись с автоматической системой блокировки, гость пытался вызвать на место полицию под предлогом того, что ему не отдают вещи и документы.



В пресс-службе «Полюстрово» рассказывают, что мужчина подтвердил документами свой статус военнослужащего. Гостиница решила пойти на уступки, позволила ему забрать все вещи и документы, и он ушел, так и не заплатив.