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    Срочно надо на СВО. Мужчина отдохнул в петербургском отеле, отказался платить и вызвал полицию

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    Мужчина устроил скандал в отеле «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга. Ссылаясь на то, что ему срочно нужно на СВО, он пытался уйти, не заплатив за номер. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июля.

    Столкнувшись с автоматической системой блокировки, гость пытался вызвать на место полицию под предлогом того, что ему не отдают вещи и документы.

    В пресс-службе «Полюстрово» рассказывают, что мужчина подтвердил документами свой статус военнослужащего. Гостиница решила пойти на уступки, позволила ему забрать все вещи и документы, и он ушел, так и не заплатив.

    Стоимость номера в «Полюстрово» составляет от 4500 рублей за сутки.

    По данным «Фонтанки», участником инцидента был 34-летний мужчина, долгое время живший в Башкирии и работавший там инженером. Почему он решил отдохнуть в отеле бесплатно, ценой скандала – остается загадкой.

    «В отеле «Полюстрово» на регулярной основе проживает много людей: это и туристы, и командировочные, в том числе военнослужащие и участники СВО. Мы уважительно относимся ко всем и в свою очередь ожидаем соблюдения правил проживания в отеле. В случае отсутствия оплаты отель оставляет за собой право ограничить доступ гостя к номеру, путем блокировки ключа. В целом это рядовая ситуация», - отмечают в «Полюстрово».

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о военнослужащем, который пожаловался на девушек из интим-салона.

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