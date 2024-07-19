    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.88eur96.1

    Автомобилист поднял в воздух пенсионера, идущего на «зеленый» в Красном Селе. Видео

    2090
    8 комментариев

    В Красном Селе переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора не уберег пешехода от опасности. Под жесткий удар попал 60-летний мужчина. Об этом «Фонтанке» стало известно в пятницу, 19 июля.

    Дорожный контроль СПБ | ЛО

    Дорожный инцидент случился около 13:20 на пересечении улицы Массальского и проспекта Ленина. По предварительным данным, водитель «Лады» сбил 60-летнего мужчину.

    Судя по кадрам, пешеход с тростью и в капюшоне пересекал дорогу на «зеленый», когда его на скорости сбил автомобиль. От удара мужчина упал на капот, а потом отлетел на несколько метров вперед, перекатываясь по асфальту. После к пострадавшему выбежал автомобилист.

    Пожилого мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close