Автомобилист поднял в воздух пенсионера, идущего на «зеленый» в Красном Селе. Видео

В Красном Селе переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора не уберег пешехода от опасности. Под жесткий удар попал 60-летний мужчина. Об этом «Фонтанке» стало известно в пятницу, 19 июля.
Дорожный инцидент случился около 13:20 на пересечении улицы Массальского и проспекта Ленина. По предварительным данным, водитель «Лады» сбил 60-летнего мужчину.
Судя по кадрам, пешеход с тростью и в капюшоне пересекал дорогу на «зеленый», когда его на скорости сбил автомобиль. От удара мужчина упал на капот, а потом отлетел на несколько метров вперед, перекатываясь по асфальту. После к пострадавшему выбежал автомобилист.
Пожилого мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.