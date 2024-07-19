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    Петербуржцы предпочитают брать автокредиты на новые иномарки

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    Статистика автокредитов, выданных в первом полугодии, показала, что жители Петербурга предпочитают новые автомобили — их было куплено 6,5 тысячи, и это в два раза больше, чем машин с пробегом. При этом число иномарок более чем в 10 раз превышает количество автокредитов на отечественные авто. Такие данные получили в ВТБ, проанализировав сделки по автокредитованию в первом полугодии.

    ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии. За январь — июнь петербуржцы купили около 6,5 тысячи новых автомобилей в кредит — вдвое больше, чем подержанных авто. По залоговым программам автокредитования жители второй столицы, как и москвичи, чаще всего брали в кредит машины иностранного производства, число иномарок более чем в 10 раз превысило число отечественных автомобилей.

    Если посмотреть на Северо-Запад в целом, то только в Новгородской и Псковской областях доля отечественных машин составляет 50% и 41% соответственно, в других регионах ситуация, аналогичная столичной. Самыми ярыми приверженцами отечественного автопрома в стране оказались жители Ставропольского края и Кировской области, где доля российских машин составила 54% и 51% соответственно. В целом по стране кредит на покупку отечественного автомобиля взял каждый пятый клиент. Больше всего доля иностранных брендов на Дальнем Востоке и в Сибири. Так, в Амурской области иномарки в кредит купили 94% клиентов ВТБ, в Якутии — почти 98%, а в Хабаровском крае — все заемщики, купившие автомобиль с кредитом от банка.

    Среди «иностранцев» в первом полугодии лидируют машины китайского производства — их приобрели половина заемщиков банка. Правда, на том же Дальнем Востоке сохраняется приоритет у японских и корейских автомобилей. «В последние годы к ним примкнули сибиряки: по данным автодилеров, через Приморье японские подержанные авто везут в Улан-Удэ, Красноярск и Новосибирск, а иногда и за Урал», — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж автокредитов Владимир Высоцкий.

    Больше половины (57%) клиентов ВТБ выбрали новые автомобили для приобретения в кредит по классическим программам. Наиболее популярными марками оказались китайские Chery и Сhangan, а также российская Lada. Подержанные автомобили выбрали 43% россиян. Отличаются от общей статистики, как всегда, жители Дальнего Востока, которые предпочитают тратить заемные средства на машины с пробегом. В Хабаровском крае и Приморье таких 90%, в Томской области и Бурятии — около 80%, а в Амурской области и Красноярском крае — примерно по 75%.

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