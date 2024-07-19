Петербуржцы предпочитают брать автокредиты на новые иномарки

Статистика автокредитов, выданных в первом полугодии, показала, что жители Петербурга предпочитают новые автомобили — их было куплено 6,5 тысячи , и это в два раза больше, чем машин с пробегом. При этом число иномарок более чем в 10 раз превышает количество автокредитов на отечественные авто. Такие данные получили в ВТБ, проанализировав сделки по автокредитованию в первом полугодии.

ВТБ проанализировал статистику выданных автокредитов в первом полугодии. За январь — июнь петербуржцы купили около 6,5 тысячи новых автомобилей в кредит — вдвое больше, чем подержанных авто. По залоговым программам автокредитования жители второй столицы, как и москвичи, чаще всего брали в кредит машины иностранного производства, число иномарок более чем в 10 раз превысило число отечественных автомобилей.

