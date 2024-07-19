MTC Live Холл сменил название и владельца. Концертный зал купил «Газпром»

Бывшая «Тиньков Арена» (MTC Live Холл) на Приморском проспекте, 80 переименована в «Лахта Холл». Около года назад спортивно-концертный комплекс был продан «Газпрому». Первым на это обратило внимание издание «КоммерсантЪ СПб». 19 июля информацию о продаже «Фонтанке» подтвердил бывший собственник Вадим Финкельштейн.
Бизнесмен сообщил, что продажа арены «Газпрому» состоялась в 2023 году.
На сайте «MTC Live Холла» указано, что у здания новые собственник и название, а все билеты действительны. В афишах культурных мероприятий фигурирует уже новое название — «Лахта Холл».
Новым собственником с 23 ноября 2023 года является ПАО «Газпром». Собеседники, близкие к компании, подтвердили эту информацию, но от официальных комментариев компания воздержалась. Согласно выписке из Росреестра, компании принадлежит помещение площадью 8,6 тысяч кв. метров и кадастровой стоимостью 563 млн рублей (общая площадь здания 12,2 тысячи кв. метров).
По данным ЕГРН, в выписке фигурируют два арендатора. До конца 2027 года договор аренды заключен с московской компанией «Концертные площадки». Фирмой, согласно данным СПАРК, владеет ООО «Московская дирекция театрально-концертных и зрелищно-спортивных касс». Это юрлицо, в свою очередь, принадлежит компаниям «МТС Медиа» (99,8%) и «МТС-Капитал» (0,2%).
Вторым арендатором числится ООО «Плаза» (принадлежит Вадиму Финкельштейну и Карине Лапиной). Договор аренды заключен с июня 2022 года на пять лет.