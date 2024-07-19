MTC Live Холл сменил название и владельца. Концертный зал купил «Газпром»

Бывшая «Тиньков Арена» (MTC Live Холл) на Приморском проспекте, 80 переименована в «Лахта Холл». Около года назад спортивно-концертный комплекс был продан «Газпрому». Первым на это обратило внимание издание «КоммерсантЪ СПб». 19 июля информацию о продаже «Фонтанке» подтвердил бывший собственник Вадим Финкельштейн.

Бизнесмен сообщил, что продажа арены «Газпрому» состоялась в 2023 году.

На сайте «MTC Live Холла» указано, что у здания новые собственник и название, а все билеты действительны. В афишах культурных мероприятий фигурирует уже новое название — «Лахта Холл».