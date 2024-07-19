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    Товары маркетплейса «терялись» по пути. Полиция нашла причину на сортировке в Пулково

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    Сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж товаров в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Одну пропажу успели найти не перепроданной.

    В линейный отдел МВД в Пулково с заявлением о кражах из почтовых отправлений обратился представитель одной из логистических компаний, расположенных на территории грузового терминала аэропорта, сообщает 19 июля пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО. Он пояснил, что один из маркетплейсов направил им претензию об отсутствии части перевозимого груза. Ущерб насчитали на 54 тысячи рублей.

    Отрабатывая информацию, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний сотрудник этой логистической компании, который занимался сортировкой товаров. Зная о высокой стоимости высокопроизводительных устройств памяти, он решил на них «заработать». Мужчина по штрихкоду вычислял содержимое посылок и похищал нужное, сообщили в полиции.

    Всего было украдено пять подобных устройств. Добычу злоумышленник продавал на крупной торговой площадке в Интернете. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские нашли одно из пропавших устройств, остальные четыре он успел продать — об этом свидетельствуют уже закрытые объявления в его личном кабинете.

    В настоящее время возбуждено пять уголовных дел о краже по части 1 статьи 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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