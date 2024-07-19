Товары маркетплейса «терялись» по пути. Полиция нашла причину на сортировке в Пулково

Сотрудники транспортной полиции раскрыли серию краж товаров в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Одну пропажу успели найти не перепроданной.
В линейный отдел МВД в Пулково с заявлением о кражах из почтовых отправлений обратился представитель одной из логистических компаний, расположенных на территории грузового терминала аэропорта, сообщает
Отрабатывая информацию, полицейские установили подозреваемого. Им оказался
Всего было украдено пять подобных устройств. Добычу злоумышленник продавал на крупной торговой площадке в Интернете. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские нашли одно из пропавших устройств, остальные четыре он успел продать — об этом свидетельствуют уже закрытые объявления в его личном кабинете.
В настоящее время возбуждено пять уголовных дел о краже по