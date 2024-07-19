За полгода девелоперы приобрели в Петербурге и Ленобласти 560 га земли под строительство на 36 млрд рублей

Девелоперы приобрели 560 га в Петербурге и Ленинградской области под строительство в первом полугодии 2024 года, вложив 36 млрд рублей. Инвестиции в коммерческую недвижимость за тот же период составили около 20 млрд рублей. В целом же, как подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», инвестиции сократились на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Самыми крупными сделками, по оценкам экспертов КЦ, стало приобретение девелоперами GloraX и Dogma участков в Ломоносовском районе Ленобласти. Glorax купил около 174 га в Лаголово и 46,5 га в Аннинском сельском поселении, а Dogma впервые заявила об активности в регионе, став собственником более 258 га в Виллозском сельском поселении. Среди сделок с коммерческой недвижимостью выделяется приобретение проекта отеля на Марсовом поле одной из структур «Газпрома».

Комментируя ситуацию на рынке недвижимости, директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева отметила, что инвестиционную деятельность компаний ограничивают высокая ключевая ставка и рост инфляции после резкого падения в прошлом году. Земля под строительство Всего в Петербурге и Ленобласти с января по июнь 2024 года было заключено 25 сделок по приобретению участков общей площадью 560 га на общую сумму 36 млрд рублей. При этом по площади участков сделки превысили прошлогодние почти в пять раз, а вот по стоимости — всего на 44%. По словам экспертов, это обусловлено изменением структуры спроса: если в прошлом году застройщики приобретали больше участков внутри города, которые и дороже, и меньше по площади, то в 2024-м сосредоточились на участках рядом с КАД и в пригородах — на них пришлось больше половины (54%) сделок. Самые большие сделки в Петербурге — это приобретение 11,7 га в поселке Смолячково в Курортном районе и 11,6 га на ул. Самойловой во Фрунзенском районе.

Доля участков под редевелопмент сократилась до 28%, что связано с трендом к сохранению промзон в Петербурге. Уменьшилась и доля участков, приобретаемых под строительство апартаментов, — до 7%. По словам Ольги Трошевой, инвесторов тормозит также тот факт, что в первом полугодии так и не были введены новые правила землепользования и застройки, так как это создает дополнительный риск для участков, где могут возникнуть дополнительные ограничения. Коммерческая недвижимость

В здания коммерческого назначения было инвестировано 19,7 млрд рублей. Лидировали в первом полугодии офисная и гостиничная недвижимость, что связано в первую очередь с уходом иностранных компаний. Так, компания Jet Brains продала офисный центр Lotos Towers компании «Петрович», а БЦ Renaissance Forum и гостиница Crown Plaza были реализованы турецким девелопером Ronesans — покупателем выступила компания «Инновации и развитие». Наряду с вышеупомянутой продажей проекта отеля на Марсовом поле они составили основной пул сделок в коммерческой недвижимости. Складская и торговая недвижимость в силу дефицита качественного предложения на рынке не показали значительного объема инвестиций.



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