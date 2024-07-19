Спортсмен из Австралии ампутировал часть пальца руки ради участия в Олимпиаде

Игрок австралийской сборной по хоккею на траве Мэтт Доусон ампутировал верхнюю часть безымянного пальца, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 19 июля пишет издание RTL.



Спортсмен получил перелом безымянного пальца перед началом Олимпиады. Врачи сказали ему, что к Играм он успеет восстановиться только после ампутации.

По словам Доусона, он принял «взвешенное решение» не только ради участия в соревнованиях, но и для своей будущей жизни. Он подчеркнул, что это для него захватывающий вызов, и выразил надежду на восстановление формы до начала олимпийского турнира.