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    Спортсмен из Австралии ампутировал часть пальца руки ради участия в Олимпиаде

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    Игрок австралийской сборной по хоккею на траве Мэтт Доусон ампутировал верхнюю часть безымянного пальца, чтобы участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 19 июля пишет издание RTL.

    Спортсмен получил перелом безымянного пальца перед началом Олимпиады. Врачи сказали ему, что к Играм он успеет восстановиться только после ампутации.

    По словам Доусона, он принял «взвешенное решение» не только ради участия в соревнованиях, но и для своей будущей жизни. Он подчеркнул, что это для него захватывающий вызов, и выразил надежду на восстановление формы до начала олимпийского турнира.

    Олимпиада-2024 начнется 26 июля в Париже и продлится до 11 августа.

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