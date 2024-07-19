«Делать добро стало просто и вкусно». Благотворительная акция «Доброе сердце» установила рекорд и двигается дальше

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Более двух миллионов рублей собрала в июне благотворительная акция «Доброе сердце» в пользу подопечных Санкт-Петербургского отделения Российского детского фонда. А в июле участники акции помогут тем, кому оказывает поддержку фонд «Наташа».



Акция «Доброе сердце» стала уже традиционной для Петербурга: она проводится ежемесячно различными благотворительными организациями совместно с популярной ресторанной сетью. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого надо в ресторане заказать акционное блюдо, средства с продажи которого поступают в фонды на лечение и реабилитацию взрослых и детей, развитие социальных программ и пр.



В июне средства от продажи десерта поступали в Санкт-Петербургское отделение Российского детского фонда, который оказывает помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всего было собрано 2 217 168 рублей. Как рассказали «Фонтанке», это рекордная сумма для фонда.



«Большое спасибо всем, кто присоединился к нашей акции «Доброе сердце». Благодаря вам больные дети получат лечение и своевременную реабилитацию», — поблагодарила Елена Кузьмина, председатель Санкт-Петербургского отделения РДФ.

А в июле средства собираются в пользу петербургского фонда «Наташа», помогающего детям и взрослым с редким заболеванием — лёгочной артериальной гипертензией (ЛАГ), а также с врождёнными пороками сердца. Подопечные фонда — жители из разных уголков России.



«Подобные акции успешно зарекомендовали себя. Простота и доступность позволяют всем желающим делать добрые дела, не прикладывая усилий по переводу средств. Делать добро стало просто и вкусно. Наш фонд уже не первый год принимает участие в акции «Доброе сердце». За семь лет десятки тысяч посетителей ресторанной сети приняли в ней участие, покупая символичные пряники в виде сердца, мороженое, зелёные яблочки, кофе. Такой простой вид участия смог объединить гостей и сотрудников в общем благом деле. За эти годы в пользу фонда было собрано более восьми миллионов рублей, 192 пациента получили помощь, шанс и надежду», — рассказал директор фонда Евгений Комаров.

