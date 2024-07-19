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    В Якутии пропал вертолет Robinson с пассажирами и пилотом

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    Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии. На транспорте сработал аварийный радиомаяк, начаты поиски судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

    По предварительным данным, 19 июля около 00:40 по местному времени (18:40 мск 18 июля) авиационный космический центр поиска и спасения выявил информацию о ЧП с вертолетом Robinson R44 II. На борту находились три пассажира и пилот.

    Для поиска воздушного транспорта подготовлены воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии». Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов.

    СК начал доследственную проверку. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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