В Якутии пропал вертолет Robinson с пассажирами и пилотом

Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии. На транспорте сработал аварийный радиомаяк, начаты поиски судна. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



По предварительным данным, 19 июля около 00:40 по местному времени (18:40 мск 18 июля) авиационный космический центр поиска и спасения выявил информацию о ЧП с вертолетом Robinson R44 II. На борту находились три пассажира и пилот.



Для поиска воздушного транспорта подготовлены воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии». Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов.

