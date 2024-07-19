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    Актер Боб Ньюхарт скончался в возрасте 94 лет

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    Американский актер и комедиант Боб Ньюхарт скончался в возрасте 94 лет: об этом 18 июля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя актера. Ньюхарт — лауреат премий «Грэмми» (1961), «Золотой глобус» (1962) и «Эмми» (2013).

    Смерть актера произошла в Лос-Анджелесе после «нескольких непродолжительных заболеваний». Боб Ньюхарт известен как звезда двух хитовых телевизионных шоу 1970-х и 1980-х годов, носивших его имя, но начал свою карьеру Ньюхарт в качестве стендап-комика в конце 1950-х годов. Он получил общенациональную известность после выхода в 1960 году альбома The Button-Down Mind of Bob Newhart, который выиграл премию «Грэмми» как альбом года.

    Ньюхарт играл в сериалах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона» и «Отчаянные домохозяйки», в серии фильмов Питера Уинтера о Библиотекаре, в фильме «Блондинка в законе 2» и был актером озвучки в мультсериале «Симпсоны».

    Его имя носит звезда на голливудской «Аллее славы».

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