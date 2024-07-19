Чесночный соус, матрас и конфеты с портретом депутата. Что дарят петербуржцам за два месяца до выборов

Фото: МО «Горелово» Поделиться Поделиться





В петербургском муниципалитете «Горелово» в начале июля решили раздать жителям чесночный соус. Для получения пригласили малоимущих жителей, семьи участников СВО, пенсионеров и инвалидов. В соцсетях, впрочем, такую акцию восприняли неоднозначно и даже упрекнули главу муниципалитета единоросса Дмитрия Иванова в подкупе избирателей соусом. Что произошло в Горелово на самом деле и что еще накануне выборов получают жители Петербурга, выясняла «Фонтанка».



«Чего только ни увидишь во время избирательной кампании», — таким комментарием сопроводили новость о раздаче соуса в Горелово в одном из пабликов во «ВКонтакте». Впечатлила новость и, судя по фото профиля, участника СВО из Владимира. «И ведь брали и благодарили, наверное. И никому не пришло в голову выдавить этот кетчуп на голову», — написал он.

Фото: МО «Горелово» Фото: МО «Горелово» Поделиться Поделиться





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Новость за два дня разлетелась по пабликам и СМИ. В итоге глава муниципалитета Дмитрий Иванов удалил пост из своего профиля. На вопрос «Фонтанки» «зачем?» ответил коротко: «Достали». Иванов рассказал, что продуктовую помощь жителям в муниципалитете оказывают не только во время выборов. Реакция различных СМИ была разной. Кто-то отметил положительно. Кто-то увидел политическую составляющую во время выборов: «Это не разовая акция. Раздачи продуктов начались еще во время ковида, когда мы работали с ЗАО «Предпортовый» и развозили плодовую продукцию от них малоимущим — картошку, свеклу, морковку. Люди не могли выйти на улицу. Был страшный ковид».



По словам Иванова, когда началась СВО, раздачу прекратили. «Все пошло на СВО — первые месяцы снабжение было не очень хорошим. Сейчас необходимость отпала, снабжение налажено. Появилась снова возможность выдавать продукты нуждающимся». Справедливости ради, на страничке «Горелово» в ВК действительно периодически появляются сообщения о бесплатной раздаче продуктов: готовые каши, йогурты, хлебобулочные изделия, и возмутивший общественность в интернете соус — лишь один эпизод, возможно, и правда, вырванный из контекста.

Продукты, прочеркивает Иванов, он не покупал — их передали из фонда «Русь». Привезли их тоже не на муниципальном транспорте, а на личном. «В течение года мы уже выдавали йогурты, творог от фонда «Русь». Это диабетическая продукция. Выдавали инвалидам, ветеранам и женам участников СВО. То, что прицепились к соусу Heinz, меня удивляет. Кто-то писал, что он американский, но есть в каждом магазине, и санкций на эту компанию не введено».

В случившемся Иванов, который идет на выборы от «Единой России», видит происки недругов. «То, что сейчас это подтянули как подкуп жителей, это просто кому-то выгодно. Я написал об этом 5 июля, тогда я еще не был зарегистрирован. Имел полное право участвовать в любых акциях как глава. Кому-то я сильно не нравлюсь, и это простой ход — съесть человека, не разобравшись. Попробуйте найти хоть одного недовольного жителя Горелово. Вы не найдете».

Собеседник «Фонтанки» из муниципалитета в другом районе говорит, что раздача продуктов — зачастую собственная инициатива фонда «Русь»: «К ним поступает много продукции на грани окончания срока годности. Чесночный соус хранится меньше всего — там пара месяцев. И они, с кем наладили связь, просят помочь раздать. Берутся не все — мало ли что с такими продуктами, слишком большой риск». Глава Горелово в ответ на вопрос о сроках хранения соусов уточнил: практически до конца июля.

Раздача подарков в канун выборов — нередкая история, однако в этот выборный цикл муниципалы явно не переутруждались с такого рода вещами то ли из-за низкой конкуренции, то ли из-за снизившихся бюджетов. Самым оригинальным оказался глава Левашово Сергей Федоров, фотографию которого вместе с лозунгом начала 2000-х поместила на коробку конфет местная администрация муниципалитета. Конфетами жители активно интересовались, были даже возмущенные тем, что сладость выдали не всем.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Глава Пискаревки Оксана Умнова в последнее время публикует посты о помощи жителям — для этого она привлекла рекламное агентство. Бабулям кандидат от «Единой России» вручила матрас, телефон и микроволновку и продуктовые наборы.

Фото: МО «Пискаревское» Поделиться Поделиться





Продуктовые наборы перед выборами настолько уже привычное для жителей сочетание, что этим воспользовались мошенники.

В группе жителей Васильевского острова рассказали, что пожилым родственникам начали активно звонить, представляясь сотрудниками районной администрации. «На домашний телефон звонили якобы из администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, представились, обратились по имени-отчеству и пригласили получить денежную поддержку и продуктовый набор к выборам губернатора города А. Беглова», — рассказал автор сообщения. Для получения набора, по его словам, предложили продиктовать паспортные данные. Место, куда пригласили якобы за выдачей, не билось с адресом районной администрации. Тесть автора поста поверил звонившим, но доехать до мошенников сам не смог и обратился за помощью к родственнику, который его и остановил. В комментариях к посту жители пишут, что получают такие звонки и в других районах.



Выборы в Петербурге пройдут в сентябре. Помимо губернатора города жители будут голосовать за муниципальных депутатов в 110 муниципальных советах. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»