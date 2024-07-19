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    А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

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    1 комментарий
    Читать книжки раньше надо было, а сейчас — вперед, проходить тест!
    Читать книжки раньше надо было, а сейчас — вперед, проходить тест!Коллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Что только не учат школьники на уроках литературы: и стихи, и сюжеты романов, и биографии писателей, и специальные термины. И самое интересное, что не у всех школьная программа вылетает из головы, едва они вступают во взрослую жизнь. Некоторые в любом возрасте способны вспомнить прочитанную еще в детстве книгу и разобраться, каким размером написано стихотворение. Думаете, это про вас? Предлагаем проверить себя и ответить на 10 вопросов по литературе.

    Сколько детей воспитывали Ростовы в «Войне и мире»?

    Каким размером написано это стихотворение Александра Блока?

    О, весна без конца и без краю —
    Без конца и без краю мечта!
    Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
    И приветствую звоном щита!

    К какому роду литературы принадлежит «Чайка» Чехова?

    Какой из этих романов Достоевского не входит в его Великое пятикнижие?

    Сколько помещиков встретилось Чичикову в первом томе «Мертвых душ»?

    Кто написал сказку «Золотой ключик»?

    К какому поэтическому течению до революции принадлежал Борис Пастернак?

    Какую из этих крылатых фраз в «Горе от ума» произносит Молчалин?

    От чего умер Базаров в романе «Отцы и дети»?

    В какой из глав «Героя нашего времени» появляется Грушницкий — сослуживец Печорина?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

    Может, пришло время сдуть пыль с домашней библиотеки?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

    Всё, что вы знаете о литературе, вы помните со школы.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

    Ничего себе! Кажется, вы часто читаете в свободное время.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

    У вас либо феноменальная память, либо сильнейшая любовь к литературе!

    Поделитесь результатом

    Читать книжки раньше надо было, а сейчас — вперед, проходить тест!
    Читать книжки раньше надо было, а сейчас — вперед, проходить тест!Коллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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