А вы точно в школу ходили? Эти 10 вопросов покажут, кто забыл русскую литературу

Что только не учат школьники на уроках литературы: и стихи, и сюжеты романов, и биографии писателей, и специальные термины. И самое интересное, что не у всех школьная программа вылетает из головы, едва они вступают во взрослую жизнь. Некоторые в любом возрасте способны вспомнить прочитанную еще в детстве книгу и разобраться, каким размером написано стихотворение. Думаете, это про вас? Предлагаем проверить себя и ответить на 10 вопросов по литературе.