«Закрыть. Просто раз и навсегда. Сегодня это страшная трагедия»: Глава Коми предложил запретить в России интернет для детей

Интернет-пространство для детей в России необходимо закрыть, оставив только профессиональный и научный Интернет. Такое заявление сделал 18 июля глава Республики Коми Владимир Уйба на заседании Семейного совета.

По мнению главы региона, «дети уходят с головой в Интернет», и становятся «игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов». В остальных случаях «кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением».