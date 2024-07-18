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    «Закрыть. Просто раз и навсегда. Сегодня это страшная трагедия»: Глава Коми предложил запретить в России интернет для детей

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    2 комментария

    Интернет-пространство для детей в России необходимо закрыть, оставив только профессиональный и научный Интернет. Такое заявление сделал 18 июля глава Республики Коми Владимир Уйба на заседании Семейного совета.

    По мнению главы региона, «дети уходят с головой в Интернет», и становятся «игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов». В остальных случаях «кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением».

    В связи с этим Уйба видит единственный выход из сложившейся ситуации: «Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия» (цитата по БНК). Для этого, по его словам, нужна «политическая воля высшего руководства страны», и он обозначил свое намерение «эту историю пробивать».

    «Если вспоминать наше счастливое детство в Советском Союзе, мы были действительно счастливые люди», продолжил глава региона и добавил, что сократил бы министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми, сократил бы все информационные технологии. «От этого общество бы только выиграло», заверил он.

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    26592706618 Июл 2024 в 23:57
    Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ. В прошлом году количество таких пациентов составило 314,4 на 100 тыс. населения. Превышающий это значение показатель (320,2 на 100 тыс.) был зафиксирован последний раз в 2013 году.
    Всего в 2023 году психические расстройства или расстройства поведения впервые выявили у 460,4 тыс. россиян, в 2022-м — у 460,1 тыс., в 2021-м — у 430 тыс. Самое большое количество впервые заболевших в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Тульской и Нижегородской областях, в Удмуртии. На ухудшение ментального здоровья россиян повлияли СВО на Украине, а также пандемия COVID-19, поясняют медики. «Текущая ситуация в стране обостряет предрасположенность к психическим заболеваниям. Сократился горизонт планирования. Ухудшается эмоциональное состояние. У части людей этот фон может спровоцировать предрасположенность к развитию какого-либо расстройства».......
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