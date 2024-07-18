«Закрыть. Просто раз и навсегда. Сегодня это страшная трагедия»: Глава Коми предложил запретить в России интернет для детей

Интернет-пространство для детей в России необходимо закрыть, оставив только профессиональный и научный Интернет. Такое заявление сделал 18 июля глава Республики Коми Владимир Уйба на заседании Семейного совета.
По мнению главы региона, «дети уходят с головой в Интернет», и становятся «игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов». В остальных случаях «кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением».
В связи с этим Уйба видит единственный выход из сложившейся ситуации: «Закрыть. Просто раз и навсегда. Потому что сегодня это страшная трагедия» (цитата по БНК). Для этого, по его словам, нужна «политическая воля высшего руководства страны», и он обозначил свое намерение «эту историю пробивать».
«Если вспоминать наше счастливое детство в Советском Союзе, мы были действительно счастливые люди», продолжил глава региона и добавил, что сократил бы министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми, сократил бы все информационные технологии. «От этого общество бы только выиграло», заверил он.