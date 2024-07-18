    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    0 м/с, штиль

    761мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.88eur96.1

    В Белгородской области — множественные удары БПЛА. Есть пострадавший

    912
    4 комментария

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников 18 июля нанесли несколько ударов по Белгородской области. О последствиях атак сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    По его сведениям, на участке автодороги в районе поселка Октябрьский дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Водитель с минно-взрывной травмой и баротравмой обратился в городскую больницу Белгорода.

    В селе Новая Нелидовка Белгородского района на территорию частного дома упал беспилотник самолетного типа — в доме были выбиты окна и посечен забор.

    В Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в одном из зданий оказалась повреждена кровля.

    В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки дрона была повреждена крыша частного дома.

    Ранее Гладков сообщил, что пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дрон-камикадзеБПЛАБеспилотникиБелгородская областьВячеслав Гладков
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close