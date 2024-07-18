В Белгородской области — множественные удары БПЛА. Есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников 18 июля нанесли несколько ударов по Белгородской области. О последствиях атак сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
По его сведениям, на участке автодороги в районе поселка Октябрьский дрон сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Водитель с минно-взрывной травмой и баротравмой обратился в городскую больницу Белгорода.
В селе Новая Нелидовка Белгородского района на территорию частного дома упал беспилотник самолетного типа — в доме были выбиты окна и посечен забор.
В Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в одном из зданий оказалась повреждена кровля.
В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки дрона была повреждена крыша частного дома.
Ранее Гладков сообщил, что пострадавшим от атак ВСУ белгородским предприятиям дадут отсрочку по уплате налогов.