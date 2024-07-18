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    В Красноярском крае маленький ребёнок погиб, опрокинув на себя мангал

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    Трехлетний ребенок погиб на участке частного дома в поселке Сухая Балка. Мальчик опрокинул на себя мангал, сообщает 18 июля Следственный комитет Красноярского края, который проводит проверку по факту несчастного случая.

    Фото: Следственный комитет Красноярского края
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    Малыш гостил у бабушки с дедушкой, к вечеру приехали его родители. Мальчик играл на участке и заинтересовался мангалом, который стоял на кованой металлической подставке. Он потянул мангал на себя, тот упал и придавил ребенка. От полученных травм он скончался на месте.

    По словам следователей, семья числилась благополучной.

    Фото: Следственный комитет Красноярского края

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