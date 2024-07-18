Летевший из Индии в США Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске

Летевший из Индии в США самолет Boeing 777 авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Лайнер приземлился в 19:52 и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту было 252 пассажира. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Самолет выполнял маршрут из Дели в Сан-Франциско. Около 18:30 по Москве на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна в зоне ответственности Красноярского регионального центра Единой системы организации воздушного движения доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке.